ВСУ обстреляли Запорожскую АЭС, в зданиях типографии и цеха выбило окна

На Запорожской АЭС Вооруженные силы Украины обстреляли промышленную зону Энергодара. Там расположены типография и транспортный цех. Об этом сообщили в пресс-службе ЗАЭС.

Пострадавших нет, радиационной угрозы для людей и окружающей среды также не наблюдается. Однако рост числа атак вызывает тревогу, говорят в пресс-службе.

«Никто не пострадал – ни среди персонала, ни среди населения. Радиационный фон в норме, угрозы для людей и окружающей среды нет. Станция работает в прежнем режиме, безопасность эксплуатации полностью обеспечена», - сообщается в ЗАЭС.

Отмечается, что основным последствием атаки стало повреждение зданий транспортного цеха и типографии, которые находятся на промзоне станции, там выбило окна. На месте работают специалисты.

Администрация ЗАЭС выразила опасения по поводу участившихся случаев атак со стороны ВСУ и подчеркнула, что обстрелы в районе атомной станции недопустимы.

Самый недавний подобный случай был на прошлой неделе, когда киевские боевики устроили артиллерийский обстрел на территории промышленной зоны Запорожской АЭС. В результате вспыхнул пожар. Один человек погиб.