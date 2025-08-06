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ВСУ обстреляли Запорожскую АЭС, в зданиях типографии и цеха выбило окна

На месте ведется работа по поиску других повреждений.
Гоар Хачатурян 2025-08-06 18:00:17
© Фото: Константин Михальчевский, РИА новости

На Запорожской АЭС Вооруженные силы Украины обстреляли промышленную зону Энергодара. Там расположены типография и транспортный цех. Об этом сообщили в пресс-службе ЗАЭС.

Пострадавших нет, радиационной угрозы для людей и окружающей среды также не наблюдается. Однако рост числа атак вызывает тревогу, говорят в пресс-службе.

«Никто не пострадал – ни среди персонала, ни среди населения. Радиационный фон в норме, угрозы для людей и окружающей среды нет. Станция работает в прежнем режиме, безопасность эксплуатации полностью обеспечена», - сообщается в ЗАЭС.

Отмечается, что основным последствием атаки стало повреждение зданий транспортного цеха и типографии, которые находятся на промзоне станции, там выбило окна. На месте работают специалисты.

Администрация ЗАЭС выразила опасения по поводу участившихся случаев атак со стороны ВСУ и подчеркнула, что обстрелы в районе атомной станции недопустимы.

Самый недавний подобный случай был на прошлой неделе, когда киевские боевики устроили артиллерийский обстрел на территории промышленной зоны Запорожской АЭС. В результате вспыхнул пожар. Один человек погиб.

#в стране и мире #ВСУ #Обстрел #энергодар #промзона #Запорожская АЭС
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