Один человек погиб в результате атаки ВСУ на ЗАЭС

Один человек погиб в результате атаки ВСУ на Запорожскую АЭС. Об этом сообщает телеграм-канал «ЗАЭС. Официально».

Киевские боевики устроили артиллерийский обстрел, спровоцировав пожар на территории промышленной зоны.

«При осмотре территории также было обнаружено повреждённое гражданское транспортное средство (легковой автомобиль), не имевшее отношения к работе АЭС. К глубокому сожалению, там же был обнаружен погибший гражданский человек», - говорится в сообщении.

Когда на место происшествия прибыли пожарные и начали тушить огонь, одна из их машин также подверглась атаке вражеского дрона.

Среди пожарных и персонала станции никто не пострадал. Сейчас возгорание ликвидировано, а радиационный фон не превышает допустимых значений.