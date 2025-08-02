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Один человек погиб в результате атаки ВСУ на ЗАЭС

Также на территории промышленной зоны вспыхнул пожар.
Константин Денисов 2025-08-02 15:38:52
© Фото: Константин Михальчевский, РИА Новости

Один человек погиб в результате атаки ВСУ на Запорожскую АЭС. Об этом сообщает телеграм-канал «ЗАЭС. Официально».

Киевские боевики устроили артиллерийский обстрел, спровоцировав пожар на территории промышленной зоны.

«При осмотре территории также было обнаружено повреждённое гражданское транспортное средство (легковой автомобиль), не имевшее отношения к работе АЭС. К глубокому сожалению, там же был обнаружен погибший гражданский человек», - говорится в сообщении.

Когда на место происшествия прибыли пожарные и начали тушить огонь, одна из их машин также подверглась атаке вражеского дрона.

Среди пожарных и персонала станции никто не пострадал. Сейчас возгорание ликвидировано, а радиационный фон не превышает допустимых значений.

#пожар #ВСУ #запорожская область #заэс
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