МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Эксперт объяснила рост цен на бензин сезонностью

Эксперт топливного рынка Анастасия Бунина гарантировала вмешательство ФАС и Минэнерго, если цены на бензин продемонстрируют неконтролируемый рост.
Ян Брацкий 2025-08-06 15:40:32
© Фото: Belkin Alexey news.ru Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Никакого резкого подорожания бензина ожидать не стоит. Некоторые скачки цен, которые водители наблюдают на заправках - нормальное для этого времени года явление.

Об этом «Звезде» рассказала эксперт топливного рынка Анастасия Бунина.

«Никакой паники нет, запасов топлива для обеспечения внутреннего рынка более чем достаточно. Это классическая ситуация с подорожанием и происходит из года в год ближе к концу лета. Ряд заводов стоит, повышенный спрос. Цена поднимется еще немного, но не критически. Минэнерго, ФАС, правительство подключатся к решению вопроса и цена в розницу снизится. Но пока я бы не стала на это рассчитывать», - объяснила эксперт.

Тем временем, стоимость бензина Аи-95 на Петербургской бирже третий день подряд бьет исторические рекорды и уже превысила 78 тысяч рублей за тонну. Согласно данным торгов, цена на марку Аи-92 выросла до 67 620 рублей за тонну. Растут в цене также дизельное топливо, мазут и авиационный керосин.

Ранее в России ввели временный запрет на экспорт бензина. Ограничения действуют до 31 августа 2025 года.

Решение принято для стабилизации обстановки внутри страны. Ранее аналогичные меры вводились с 1 марта по 31 августа и неоднократно продлевались.

#топливо #АЗС #наш эксклюзив #биржа #бензин #дизель
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
2
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
3
Воентех
4
«Военная приемка» в Беларуси
5
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
6
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
7
Инженеры водной стихии
8
Рота БМПТ. Терминатор в бою
9
Патрон против дрона
10
БАРС. Добровольцы. Часть 2-я
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 