Эксперт объяснила рост цен на бензин сезонностью

Никакого резкого подорожания бензина ожидать не стоит. Некоторые скачки цен, которые водители наблюдают на заправках - нормальное для этого времени года явление.

Об этом «Звезде» рассказала эксперт топливного рынка Анастасия Бунина.

«Никакой паники нет, запасов топлива для обеспечения внутреннего рынка более чем достаточно. Это классическая ситуация с подорожанием и происходит из года в год ближе к концу лета. Ряд заводов стоит, повышенный спрос. Цена поднимется еще немного, но не критически. Минэнерго, ФАС, правительство подключатся к решению вопроса и цена в розницу снизится. Но пока я бы не стала на это рассчитывать», - объяснила эксперт.

Тем временем, стоимость бензина Аи-95 на Петербургской бирже третий день подряд бьет исторические рекорды и уже превысила 78 тысяч рублей за тонну. Согласно данным торгов, цена на марку Аи-92 выросла до 67 620 рублей за тонну. Растут в цене также дизельное топливо, мазут и авиационный керосин.

Ранее в России ввели временный запрет на экспорт бензина. Ограничения действуют до 31 августа 2025 года.

Решение принято для стабилизации обстановки внутри страны. Ранее аналогичные меры вводились с 1 марта по 31 августа и неоднократно продлевались.