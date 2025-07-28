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Правительство РФ ввело для нефтяников запрет на экспорт бензина

Новые ограничения будут действовать до 31 августа.
Константин Денисов 2025-07-28 19:38:55
© Фото: Hauke-Christian Dittrich, dpa, Globallookpress

В России ввели временный запрет на экспорт бензина. Об этом сообщила пресс-служба Правительства РФ.

«Правительство распространило действующие до 31 августа 2025 года (включительно) ограничения на экспорт бензина на непосредственных производителей нефтепродуктов», - говорится в сообщении.

Там отметили, что решение принято для стабилизации обстановки внутри страны. Летом традиционно наблюдается повышенный сезонный спрос на топливо, вызванный, в том числе, сельскохозяйственными работами.

Ранее аналогичные меры вводились с 1 марта по 31 августа. Далее они неоднократно приостанавливались и продлевались. Кроме того, правительство периодически делало исключения для крупнейших производителей.

#правительство РФ #бензин #экспорт
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