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Железнодорожные войска России отмечают 173 года со дня образования

В ведомстве подчеркнули вклад железнодорожников в проведение спецоперации и отметили их мужество и героизм, профессионализм и достоинство.
2024-08-06 09:13:33
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

В Министерстве обороны России поздравили железнодорожные войска России с 173-й годовщиной со дня образования, которая отмечается сегодня, 6 августа. В ведомстве отдельно отметили выполнение боевых задач в зоне спецоперации - патрулирование территорий, проведение разведки и выявление опасных участков, ведение ремонтных работ инфраструктуры.  

Войска выполняют задачи по техническому прикрытию, восстановлению и строительству железных дорог, наведению и эксплуатации наплавных железнодорожных мостов в интересах Российской армии. Начальником Главного управления войск является генерал-лейтенант Олега Косенков.

Сообщается, что железнодорожники с 2021 года проводят модернизацию северо-восточной хорды Байкало-Амурской магистрали, к данному моменту из плановых 19 объектов 11 уже сдали во временную эксплуатацию. Кроме того, подразделения примут участие в реконструкции объектов БАМ в период с 2026 по 2032 год.

Военнослужащие железнодорожных войск с достоинством и на высоком профессиональном уровне выполняют стоящие перед ними задачи, проявляют мужество и героизм, добавили в Министерстве обороны.

Отдельно в ведомстве подчеркнули активное участие войск в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и их помощь в обеспечении социальных потребностей населения.

Материал подготовили Елизавета Кондрикова и Николай Баранов.

#армия #Минобороны РФ #ВС РФ #годовщина #железнодорожные войска
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