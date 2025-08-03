На Камчатке объявили угрозу цунами после очередного афтершока

В трех районах Камчатки возможен подход цунами после землетрясения в акватории Тихого океана. Об этом говорится в телеграм-канале ГУ МЧС России по региону.

«В результате очередного ощущаемого афтершока, произошедшего в акватории Тихого океана, возможен подход волны цунами высотой до 19 сантиметров», - говорится в сообщении ведомства.

Землетрясение произошло у берегов Камчатки и ощущалось в Петропавловске-Камчатском. Ее интенсивность, по предварительным данным, составила четыре балла, а магнитуда - 6,8. В сообщении камчатского филиала Единой геофизической службы РАН говорится, что очаг подземных толчков залегал в 279 км от Петропавловска-Камчатского на глубине 25,9 км.

Сейсмологи отмечают, что в регионе сейчас снижается сейсмическая активность, хотя и остается высокой. По прогнозам, после землетрясения 30 июля афтершоковый процесс продлится несколько месяцев.

Напомним, что мощное землетрясение произошло утром 30 июля на Камчатке. Магнитуда подземных толчков достигла 8,8. Отмечалось, что землетрясение стало сильнейшим в регионе с 1952 года.