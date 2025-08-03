ДПС просила водителей забирать раненых после теракта в «Крокусе»

После произошедшего теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» дежурившие поблизости сотрудники ДПС просили проезжавших мимо водителей помогать раненым, доставляя их в медучреждения.

В материалах по делу о теракте говорится, что никто из водителей, в том числе и такси, в этой просьбе не отказывал. Один из патрульных сообщил, что с коллегами они перекрыли путь, ведущий от МКАДа к «Крокусу», как только там началась стрельба.

Свое решение они обосновали тем, что хотели минимизировать количество жертв на трассах, так как люди в страхе выбегали из здания и неслись в сторону кольцевой автодороги.

Также сообщается, что ДПС помогла эвакуации с открытой парковки у «Крокуса» и проезду спецтранспорта к месту ЧП, сообщает РИА Новости, ознакомившись с материалами дела.

Ранее агентству стали известны имена трех мужчин по делу о теракте. Они прежде не упоминались. Все трое - граждане Таджикистана, двое из которых имеют причастность к организации террористических ячеек.