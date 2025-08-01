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Появились данные о неизвестных прежде фигурантах теракта в «Крокусе»

Двое из фигурантов дела состоят в террористической организации «Вилаят Хорасан»*. Все трое являются уроженцами Таджикистана.
Марина Крижановская 2025-08-01 08:41:58
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

В уголовном деле о террористическом акте в «Крокус Сити Холле» появились имена трех ранее неизвестных мужчин. Все они являются гражданами Таджикистана, двое из которых имеют причастность к организации ячеек «Вилаят Хорасан»*, признанной в РФ террористической организацией. Именно в этой группировке состояли боевики - непосредственные исполнители теракта.

Как сообщает РИА Новости, ознакомившись с материалами дела, таджикистанцам в вину вменяют несколько статьей УК: «Теракт», «Покушение на совершение теракта», «Незаконный оборот оружия», «Незаконный оборот взрывчатки» и «Незаконное изготовление взрывчатки и взрывных устройств». Фигуранты дела, обвиняемые в совершении теракта, проходят по таким же уголовным статьям, отличаясь степенью участия в нем и ролью.

Говоря о третьем лице, отмечается, что это родственник одного из террористов - Мухаммадсобира Файзова, он носит такую же фамилию и отчество. Это молодой человек 1996 года рождения, проживающий в Турции и состоящий в запрещенной на территории РФ террористической организации ИГ**.

Он также стал участником преступления в «Крокусе». Росфинмониторинг включил его в перечень террористов и экстремистов. Его ищут по статьям о совершении теракта, незаконном обороте оружия и участии в террористической организации.

В конце июня этого года Следственный комитет завершил расследование уголовного дела о теракте в «Крокус Сити Холле». В нем 19 обвиняемых. Материалы направлены прокурору для передачи в суд. Трагедия произошла 22 марта 2024 года, в ней погибли 149 человек, один пропал без вести, пострадали еще 609.

* «Вилаят Хорасан» - террористическая организации, запрещенная на территории Российской Федерации.

** «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) - международная террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.

#Теракт #расследование #таджикистан #Террористические организации #фигуранты дела #Крокус сити холл
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