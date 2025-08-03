Над Черным морем перехватили 60 украинских дронов

За пять с половиной часов силы противовоздушной обороны сбили 93 запущенных ВСУ беспилотника. Почти две трети от этого количества пришлось на Черное море, над акваторией которого уничтожили 60 летательных аппаратов.

На Белгородской, Брянской и Курской областями суммарно сбили 12 БПЛА - семь, три и два объекта, соответственно.

По одному сбитому дрону пришлось на Нижегородскую область, Краснодарский край и Республику Крым.

В Воронежской области этой ночью уничтожили или перехватили 18 украинских беспилотников, из-за которых пострадали местные жители. Трех человек направили в больницы, одному оказали помощь на месте. Есть сгоревшие дома и поврежденный транспорт.

Материал подготовили Марина Крижановская и Николай Баранов.