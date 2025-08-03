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Над Черным морем перехватили 60 украинских дронов

В общей сложности ВС РФ ликвидировали или перехватили 93 летательных объекта противника.
2025-08-03 07:48:22
© Фото: Евгений Биятов, РИА Новости

За пять с половиной часов силы противовоздушной обороны сбили 93 запущенных ВСУ беспилотника. Почти две трети от этого количества пришлось на Черное море, над акваторией которого уничтожили 60 летательных аппаратов.

На Белгородской, Брянской и Курской областями суммарно сбили 12 БПЛА - семь, три и два объекта, соответственно.

По одному сбитому дрону пришлось на Нижегородскую область, Краснодарский край и Республику Крым.

В Воронежской области этой ночью уничтожили или перехватили 18 украинских беспилотников, из-за которых пострадали местные жители. Трех человек направили в больницы, одному оказали помощь на месте. Есть сгоревшие дома и поврежденный транспорт.

Материал подготовили Марина Крижановская и Николай Баранов.

#Минобороны РФ #ВС РФ #Черное море #сбили БПЛА #БПЛА ВСУ
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