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Четыре человека пострадали из-за атаки БПЛА в Воронежской области

В больницу направлены как минимум три человека, получивших травмы и ожоги из-за нападения беспилотников ВСУ.
Дарина Криц 2025-08-03 06:25:32
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Нападение украинских беспилотников на Воронежскую область привело к ранению нескольких жителей. Местные власти сообщили о как минимум четырех пострадавших. Уточняется, что двух женщин и мужчину с ожогом доставили в больницу. Четвертой пострадавшей оказали помощь на месте.

Атака украинских дронов привела к пожару в частном доме, как итог - он разрушен полностью. Еще у нескольких домов повреждены стены, кровля и остекление. Кроме того, повреждения получили еще два объекта и автомобильный транспорт, написал в телеграм-канале губернатор Александр Гусев.

Силы противовоздушной обороны ликвидировали в небе над Воронежем и тремя районами области как минимум 15 беспилотников. Тревогу атаки беспилотных летательных аппаратов объявляли в самом Воронеже и Лискинском районе области.

#в стране и мире #Воронежская область #атака БПЛА #ранения людей #Пострадали люди
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