Четыре человека пострадали из-за атаки БПЛА в Воронежской области

Нападение украинских беспилотников на Воронежскую область привело к ранению нескольких жителей. Местные власти сообщили о как минимум четырех пострадавших. Уточняется, что двух женщин и мужчину с ожогом доставили в больницу. Четвертой пострадавшей оказали помощь на месте.

Атака украинских дронов привела к пожару в частном доме, как итог - он разрушен полностью. Еще у нескольких домов повреждены стены, кровля и остекление. Кроме того, повреждения получили еще два объекта и автомобильный транспорт, написал в телеграм-канале губернатор Александр Гусев.

Силы противовоздушной обороны ликвидировали в небе над Воронежем и тремя районами области как минимум 15 беспилотников. Тревогу атаки беспилотных летательных аппаратов объявляли в самом Воронеже и Лискинском районе области.