МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Сочи обломки БПЛА ВСУ попали в цистерну с нефтепродуктами

Вспыхнул пожар, к тушению привлекли 127 человек и 35 единиц техники.
Анастасия Бобылева 2025-08-03 05:33:23
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

В Сочи обломки украинского беспилотника попали в цистерну с нефтепродуктами и вызвали пожар. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

«Сегодня ночью атаке БПЛА со стороны киевского режима подвергся Сочи. В Адлерском районе обломки беспилотника попали в цистерну с нефтепродуктами, в результате чего произошло возгорание», - написал он в своем телеграм-канале.

Специалисты прибыли на место для ликвидации пожара. Огонь тушат 127 человек, они задействовали 35 единиц техники. Губернатор региона поручил мэру Сочи Андре Прошунину лично проследить за ситуацией.

Ранее в Минобороны РФ сообщили об уничтожении и перехвате 41 беспилотника ВСУ на территории России. Из них девять сбили над акваторией Черного моря, как заявило оборонное ведомство.

#в стране и мире #Сочи #бпла #беспилотники #ВСУ #атака
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
2
Воентех
3
«Военная приемка» в Беларуси
4
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
5
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
6
Инженеры водной стихии
7
Рота БМПТ. Терминатор в бою
8
Патрон против дрона
9
БАРС. Добровольцы. Часть 2-я
10
СВО и ВОВ. Тыл для Победы
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 