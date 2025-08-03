В Сочи обломки БПЛА ВСУ попали в цистерну с нефтепродуктами

В Сочи обломки украинского беспилотника попали в цистерну с нефтепродуктами и вызвали пожар. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

«Сегодня ночью атаке БПЛА со стороны киевского режима подвергся Сочи. В Адлерском районе обломки беспилотника попали в цистерну с нефтепродуктами, в результате чего произошло возгорание», - написал он в своем телеграм-канале.

Специалисты прибыли на место для ликвидации пожара. Огонь тушат 127 человек, они задействовали 35 единиц техники. Губернатор региона поручил мэру Сочи Андре Прошунину лично проследить за ситуацией.

Ранее в Минобороны РФ сообщили об уничтожении и перехвате 41 беспилотника ВСУ на территории России. Из них девять сбили над акваторией Черного моря, как заявило оборонное ведомство.