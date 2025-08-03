За три часа силы ПВО сбили 41 беспилотник над территорией РФ

Над территорией России сбили и перехватили 41 украинский беспилотник. Минобороны РФ приводит данные за три с половиной часа с 20:00 до 23:25 по московскому времени.

«Дежурными средствами ПВО уничтожен и перехвачен 41 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа», - говорится в сообщении ведомства.

Из этих дронов 19 уничтожили в Белгородской области, девять - над акваторией Черного моря, восемь - в Воронежской области, три - в Курской, два - в Брянской.

В ночь на второе августа российские силы ПВО перехватили и сбили 112 беспилотников ВСУ. Больше всего дронов было сбито над Ростовской областью и Краснодарским краем - 34 и 31 соответственно.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.