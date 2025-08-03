Пищевой технолог рассказала, как выбрать хорошие арбузы

Пищевой технолог Нелли Львович поделилась советами по поводу выбора арбуза. В беседе со «Звездой» она назвала несколько важных аспектов, которые помогут купить хороший продукт.

«Выбирать там, где санкционирована торговля. Потому что там, как правило, хотя бы выборочно проверяют документы на партии. И, как правило, на рынках, например, проводят анализ на нитраты», - сообщила она.

Однако, по словам эксперта, роль нитратов сильно преувеличена. Овощей и фруктов совсем без нитратов в природе не существует, однако напрягать должно слишком большое их количество.

«Разумное количество нитратов спокойно у нас стабилизируется, выводится почками без всяких проблем», - отметила она.

Нелли Львович посоветовала выбирать свежие арбузы среднего размера, а также призвала не покупать те, которые уже были надрезаны либо разрезаны пополам. Дело в то, что в месте разреза будет большое скопление бактерий, и оно может стать критическим.

«Если без вас разрезали, то вы не знаете, сколько оно простояло. Может быть, там уже критическая масса бактерий нарастет и можно получить отравление», - предупредила эксперт.

Ранее в Роскачестве рассказали, на что обращать внимание при выборе арбуза. В ведомстве посоветовали покупать арбузы только в проверенных местах: в супермаркетах, на официальных рынках или в специализированных фруктовых лавках.