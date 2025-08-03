МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Пищевой технолог рассказала, как выбрать хорошие арбузы

Эксперт посоветовала брать спелые арбузы среднего размер и, ни в коем случае не покупать разрезанные или надрезанные.
Анастасия Бобылева 2025-08-03 04:35:41
© Фото: Belkin Alexey, news.ru, Globallookpress © Видео: ТРК «ЗВЕЗДА»

Пищевой технолог Нелли Львович поделилась советами по поводу выбора арбуза. В беседе со «Звездой» она назвала несколько важных аспектов, которые помогут купить хороший продукт.

«Выбирать там, где санкционирована торговля. Потому что там, как правило, хотя бы выборочно проверяют документы на партии. И, как правило, на рынках, например, проводят анализ на нитраты», - сообщила она.

Однако, по словам эксперта, роль нитратов сильно преувеличена. Овощей и фруктов совсем без нитратов в природе не существует, однако напрягать должно слишком большое их количество.

«Разумное количество нитратов спокойно у нас стабилизируется, выводится почками без всяких проблем», - отметила она.

Нелли Львович посоветовала выбирать свежие арбузы среднего размера, а также призвала не покупать те, которые уже были надрезаны либо разрезаны пополам. Дело в то, что в месте разреза будет большое скопление бактерий, и оно может стать критическим.

«Если без вас разрезали, то вы не знаете, сколько оно простояло. Может быть, там уже критическая масса бактерий нарастет и можно получить отравление», - предупредила эксперт.

Ранее в Роскачестве рассказали, на что обращать внимание при выборе арбуза. В ведомстве посоветовали покупать арбузы только в проверенных местах: в супермаркетах, на официальных рынках или в специализированных фруктовых лавках.

#лето #еда #наш эксклюзив #арбузы
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
2
Воентех
3
«Военная приемка» в Беларуси
4
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
5
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
6
Инженеры водной стихии
7
Рота БМПТ. Терминатор в бою
8
Патрон против дрона
9
БАРС. Добровольцы. Часть 2-я
10
СВО и ВОВ. Тыл для Победы
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 