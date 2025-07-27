В Роскачестве рассказали, на что обращать внимание при выборе арбуза

В самый разгар сезона арбузов важно правильно выбирать плод, чтобы он был спелым и сочным. Как правильно выбрать фрукт рассказала руководитель Центра компетенций в области пищевой безопасности Роскачества Елена Спеценко в беседе с RT.

По ее словам, по мере созревания фрукта его кожура теряет глянцевый блеск и становится матовой. У полосатых сортов усиливается контраст между темными и светлыми полосами, что является признаком спелости.

Важно и то, как выглядит место, которым плод соприкасался с почвой. Оно должно быть ярко-желтым. Чем насыщеннее его оттенок, тем дольше арбуз зрел на бахче. Однако важно помнить, что пятно должно быть одно. Если же их несколько, то плод могли переворачивать, что не всегда хорошо сказывается на качестве.

Идеальный звук при выборе арбуза методом стука - это умеренно гулкий отзвук с легкой вибрацией. Глухой звук означает, что плод прозрел и уже портиться, а слишком звонкий - что он еще не набрал сладость.

Спеценко добавила, что высохший хвостик - гарантия спелости, он указывает на то, что арбуз перестал получать влагу из почвы. Однако он мог высохнуть из-за перевозки, даже если был сорван недозрелым. Поэтому ориентироваться только на него не стоит.

Также арбуз не должен иметь больше 1/8 поврежденной поверхности, иначе бактерии могут попасть в него. Не стоит и бояться нитратных уколов, если бы фрукт накачивали через шприц, то место прокола начало бы быстро гнить, а это невыгодно продавцам. Трещины на кожуре чаще всего результат механических повреждений, а не признак химической обработки.

До этого врач-гастроэнтеролог Нурия Дианова рассказала «Звезде», что употреблять арбузы и дыни, находясь в жарких странах, не рекомендуется из-за огромного количества химикатов. По ее словам, самый оптимальный период, когда можно без вреда для здоровья употреблять арбузы и дыни - это август-сентябрь.