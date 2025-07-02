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Орбан призвал Зеленского принять сторону мира

Премьер-министр Венгрии подчеркнул, что запасы оружия США сокращаются, а Европа истощена.
Глеб Владовский 2025-07-02 23:29:34
© Фото: IMAGO, dts Nachrichtenagentur, Globallookpress

Главе киевского режима Владимиру Зеленскому следует присоединиться к сторонникам мира на Украине. Такое заявление сделал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

«Украинский народ продолжает переживать ужасы конфликта каждый божий день... Венгрия осталась на стороне мира. Зеленскому еще не поздно присоединиться к ней», - написал он в соцсетях.

Орбан напомнил, что во время своего последнего визита в Киев в 2024 году, он предупредил украинского лидера о том, что в США могут произойти перемены, которые не принесут Украине пользы. Но Зеленский категорически настаивал на продолжении конфликта. Кроме того, венгерский премьер подчеркнул, что поставки оружия из США сокращаются, а Европа оказалась истощенной.

Ранее Орбан заявлял, что большинство стран-членов НАТО хотят избежать открытого конфликта с Россией.

#в стране и мире #Украина #Владимир Зеленский #Виктор Орбан #урегулирование конфликта
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