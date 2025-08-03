Великобритания эвакуирует 300 детей из сектора Газа на лечение

До 300 больных детей из сектора Газа могут вывезти на лечение в Великобританию. Об этом пишет газета Times.

«Сотни тяжелобольных детей будут эвакуированы из Газы и пройдут лечение силами Национальной службы здравоохранения. Об этих планах будет объявлено в течение нескольких недель», - говорится в публикации.

Издание отмечает, что этим детям дадут разрешение на въезд в Британию для дальнейшего лечения.

Сейчас условия жизни в секторе Газа стали предметом широкого обсуждения во всем мире. Люди там гибнут от голода и вынуждены драться за еду, и даже союзники Израиля начали постепенно менять свое отношение к ситуации.