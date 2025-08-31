В Думе напомнили о штрафах с 1 сентября за «заменители» детского автокресла

В Государственной Думе напомнили о важности использования при перевозке детей только автомобильного кресла или бустеров, а не аналогичных устройств.

Теперь за отсутствие установленных законом средств полагается штраф в размере 3 000 рублей для физических лиц и до 100 тысяч рублей для юридических лиц. Изменения в ПДД вступают в силу с 1 сентября этого года, сообщила Татьяна Буцкая, первый заместитель председателя комитета ГД РФ по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства.

«Нельзя больше будет перевозить детей в автомобилях без автомобильного кресла или бустера. Всякие разновидности лямок, адаптеров, бескаркасных автомобильных кресел, которые из себя представляют буквально какие-то тряпочки с лямочками, теперь на уровне буквы закона запрещены для использования в автомобиле», - рассказала она ТАСС.

Буцкая добавила, что можно смело делать водителю замечание, если он будет использовать что-то отличное от автокресла или бустера и даже обратиться к перевозчику, если тот проигнорирует комментарий пассажира.

Неправильно выбранные средства фиксации в машине могут представлять угрозу жизни ребенка не только в случае аварии, но и при резком торможении, уточнила арламентарий. Зачастую тканевые фиксаторы выдерживают нагрузки и ремень безопасности смещается к шее и душит ребенка, иногда это приводит и к гибели детей.

В мае этого года от Минтранса поступало предложение ввести в ПДД термин «детская удерживающая система». Ведомство обеспокоено сертификацией адаптеров, так как некоторые производители находят способы получить на них документы, позволяющие считать их автокреслами.