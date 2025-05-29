Минтранс предложил ввести в ПДД термин «детская удерживающая система»

Минтранс РФ предложил внести в правила дорожного движения понятие «детская удерживающая система» и определить, кто не относится к данной системе. В это число входят лямки, адаптеры, фиксаторы, накладки на ремни безопасности и другое. Об этом сообщили в подготовленном министерством проекте изменений в ПДД.

«Особую озабоченность Минтранса вызывает ситуация с сертификацией адаптеров: некоторые производители находят способы получить на них документы, позволяющие считать их полноценными автокреслами», - указали в пояснении.

Отмечается, что изменения направлены на определение разрешенных устройств, которые можно использовать, и исключение возможности применения опасных альтернатив даже при наличии непроверенных сертификатов.

Документ планируется к дополнению правил следующим определением: «Детская удерживающая система - конструкция, которая предназначена для перевозки ребенка в транспортном средстве для снижения риска причинения вреда их жизни и здоровью. Лямки, гибкие элементы с пряжками, адаптеры, фиксаторы, накладки на ремни безопасности и другие подобные предметы, которые не считаются детскими удерживающими устройствами.

В пояснительной записке к проекту указали, что проблема заключается в распространении несертифицированных и потенциально опасных устройств, по типу таких как адаптеры ремней безопасности и бескаркасные детские кресла, которые часто оказываются не только бесполезными при аварии, но и могут усугубить последствия для ребенка.

В Минтрансе России также допустили появление новых дорожных знаков, которые помогут регламентировать движение беспилотных автомобилей в будущем.