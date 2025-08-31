МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
«Индекс бургера» показал, что реальный курс рубля составляет 24,5 за доллар

Согласно паритету покупательной способности, курс российской валюты по отношению к доллару США составляет 24,5 рубля. Для расчета использовалась стоимость обеда из бургера, фри и колы.
Дарина Криц 2025-08-31 08:48:00
© Фото: Jan Walterhttpimagebroker.com#search Global Look Press

Текущий курс российской национальной валюты по отношению к доллару США оказался недооцененным и на самом деле находится на уровне 24,5 рубля / один доллар. Также недооцененными валютами оказались индонезийская и индийская рупии и филиппинское песо.

Курс перечисленных валют занижен в 3,3 раза (российский рубль и индонезийская рупия), в 3,2 раза (индийская рупия). Филиппинская нацвалюта, а также иранский риал и вьетнамский донг занижены в 2,7 раза.

Однако в таких странах, как Швеция, Аргентина и Уругвай текущий курс национальных валют соответствует значению, рассчитанному по паритету покупательной способности. Переоцененной валютой стал израильский шекель, курс которого завышен на 48%, датская и норвежская кроны - их курсы по ППС выше текущего на 30% и 24% соответственно.

РИА Новости провело анализ соответствия курса национальных валют исходя из покупательной способности по отношению к американскому доллару. Для расчета рассматривалась стоимость обеда в фастфуде, состоящего из картофеля фри, бургера и стакана колы. Самым дешевым он оказался в России, а самым дорогим - в Израиле.

Ранее в разговоре со «Звездой» экономист Ян Арт заявил, что сильное укрепление российского рубля противоречит конструкции бюджета. Согласно его пояснению, так как бюджет РФ дефицитный, в него заложен другой курс, то излишне крепкий рубль повредит «несущие конструкции» бюджета.

