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Экономист спрогнозировал курс рубля в ближайшее время

Ян Арт отметил, что сильное укрепление национальной валюты противоречит конструкции бюджета.
Сергей Лебедев 2025-02-17 17:32:03
© Фото: Sergey Elagin, Business Online, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

В ближайшее время курс доллара может достичь 100 рублей. Такое предположение в беседе со «Звездой» сделал экономист Ян Арт. Он отметил, что причин для обвала национальной валюты нет, но и ее сильное укрепление противоречит конструкции бюджета.

«Бюджет России дефицитный, и заложен, мягко говоря, другой курс. Излишне крепкий рубль на обывательском уровне нас всех порадовал бы, но только не ценой того, что полетят несущие конструкции бюджета», - отметил эксперт.

Арт добавил, что возможен и второй вариант - мощная коррекция бюджета. В таком случае существует вероятность более сильного укрепления рубля.

Напомним, ранее в разговоре со «Звездой» вице-президент АТОР по международному туризму Артур Мурадян объяснил, почему россияне начали скупать туры за границу. По его словам, это скорее связано с наступлением весенних праздников, нежели с укреплением рубля. 

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