Маск констатировал вымирание Европы

Предприниматель и миллиардер Илон Маск констатировал демографический кризис в Европе. Он уверен, что если ситуацию не изменить, то последует постепенное вымирание этого региона.

«Если уровень рождаемости хотя бы не вернется к уровню воспроизводства населения, Европа вымрет», - приводит его слова 360.ru.

Так бизнесмен и отец большого семейства отреагировал на сообщение американского сенатора Майка Ли, написавшего, что с января по июль текущего года в Шотландии родились 26 335 детей, а умерло 35 260 человек. Налицо превышение смертности над рождаемостью, то есть естественная убыль населения.

В марте сообщалось, что европейская статистика (Евростат) зафиксировала рекордное снижение рождаемости с 1961 года. Так, по состоянию на 2023 год на свет появились 3,67 миллиона детей, это на 5,4% ниже по сравнению с предыдущим годом. Анти-лидерами по рождаемости стали Мальта, Испания и Литва.