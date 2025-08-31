МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Маск констатировал вымирание Европы

Рождаемость должна достигнуть уровня воспроизводства населения, тогда у Европы есть шанс сохраниться, считает Маск.
Марина Крижановская 2025-08-31 07:12:35
© Фото: CNP, AdMedia, Globallookpress

Предприниматель и миллиардер Илон Маск констатировал демографический кризис в Европе. Он уверен, что если ситуацию не изменить, то последует постепенное вымирание этого региона.

«Если уровень рождаемости хотя бы не вернется к уровню воспроизводства населения, Европа вымрет», - приводит его слова 360.ru.

Так бизнесмен и отец большого семейства отреагировал на сообщение американского сенатора Майка Ли, написавшего, что с января по июль текущего года в Шотландии родились 26 335 детей, а умерло 35 260 человек. Налицо превышение смертности над рождаемостью, то есть естественная убыль населения.

В марте сообщалось, что европейская статистика (Евростат) зафиксировала рекордное снижение рождаемости с 1961 года. Так, по состоянию на 2023 год на свет появились 3,67 миллиона детей, это на 5,4% ниже по сравнению с предыдущим годом. Анти-лидерами по рождаемости стали Мальта, Испания и Литва.

