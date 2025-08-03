Зеленский утвердил Кривоножко командующим Воздушными силами Украины

Глава киевского режима Владимир Зеленский утвердил генерал-лейтенанта Анатолия Кривоножко в должности главнокомандующего Воздушными силами Украины. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

«Сегодня назначил генерал-лейтенанта Анатолия Кривоножко командующим Воздушными силами Вооружённых сил Украины», - написал Зеленский.

Кривоножко исполнял обязанности главкома ВС с августа 2024 года после отставки Николая Олещука из-за скандала с истребителями F-16.

Ранее Зеленский провел кадровые перестановки в кабмине. Он снял Рустема Умерова с должности главы минобороны страны и назначил его секретарем совета безопасности. Место Умерова занял экс-премьер страны Денис Шмыгаль.