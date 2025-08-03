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Зеленский утвердил Кривоножко командующим Воздушными силами Украины

Ранее генерал-лейтенант исполнял обязанности главкома ВС.
Константин Денисов 2025-08-03 16:43:56
© Фото: Domenico Cippitelli, Keystone Press Agency, Global Look Press

Глава киевского режима Владимир Зеленский утвердил генерал-лейтенанта Анатолия Кривоножко в должности главнокомандующего Воздушными силами Украины. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

«Сегодня назначил генерал-лейтенанта Анатолия Кривоножко командующим Воздушными силами Вооружённых сил Украины», - написал Зеленский.

Кривоножко исполнял обязанности главкома ВС с августа 2024 года после отставки Николая Олещука из-за скандала с истребителями F-16.

Ранее Зеленский провел кадровые перестановки в кабмине. Он снял Рустема Умерова с должности главы минобороны страны и назначил его секретарем совета безопасности. Место Умерова занял экс-премьер страны Денис Шмыгаль.

#в стране и мире #Украина #ВСУ #Владимир Зеленский
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