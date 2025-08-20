Уиткофф рассказал, сколько времени провел с окружением Путина

Стивен Уиткофф, специальный посланник президента США Дональда Трампа, сообщил, что в общей сложности провел около 24-25 часов на встречах с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и его окружением. Об этом он рассказал в интервью каналу Fox News.

«Вероятно, около 24 или 25 часов», - ответил Уиткофф на вопрос журналиста.

Спецпосланник уточнил, что это было личное время с Владимиром Путиным. Кроме этого, он назвал несколько людей из окружения российского президента, в частности, его помощника Юрия Ушакова и главу Министерства иностранных дел Сергея Лаврова.

Уиткофф несколько раз посещал Россию.

В Москве его принимало российское руководство, включая президента Владимира Путина.

Кроме этого, спецпосланник объяснил, что на предстоящей встрече президента США Дональда Трампа и главы киевского режима Владимира Зеленского Соединенные Штаты рассчитывают добиться от Киева консенсуса по будущему мирному договору.

Ранее президент Трамп рассказал на личной странице в социальной сети Truth Social, что спецпосланник Стивен Уиткофф наряду с вице-президентом Джей Ди Вэнсом и госсекретарем Марко Рубио будут координировать свои действия с Россией и Украиной. Они будут заниматься организацией встречи между президентом России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.