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В РСТ ответили на сообщения об опасной бактерии на побережье Турции

На побережье Мраморного, Эгейского и Средиземного морей обнаружили ДНК таких бактерий, как Vibrio parahaemolyticus и Vibrio vulnificus. По словам специалиста, соблюдение базовых правил гигиены может предотвратить заболевание опасным вирусом.
Дарья Ситникова 2025-07-21 14:22:00
© Фото: Aleksey Smyshlyaev, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Руководитель пресс-службы РСТ Артур Абдюханов в разговоре со «Звездой» рассказал, откуда возник вирус Vibrio в Турции и что делать при выявлении его симптомов.

«Российские туроператоры не фиксируют массовых обращений от отдыхающих. Также они опросили страховые компании, которые также не наблюдают подобные жалобы», - сказал он, отметив немассовое заражение вирусом.

Руководитель указал, что заболевания, связанные с ротавирусом, это достаточно частое явление летом в Турции. Это происходит из-за того, что многие злоупотребляют обычными правилами гигиены - не моют фрукты и овощи.

«В РСТ рекомендуют внимательно относиться к личной гигиене. Обязательно мыть все фрукты и овощи», - добавил специалист.

Абдюханов также сказал, что установить заболевание, вызванное бактериями и вирусом Vibrio, занимает два-три дня. Только после этого срока можно будет понять четкий диагноз. Однако симптомы с ротавирусом схожи, поэтому его можно перепутать с этой бактерией.

«В случае недомоганий и плохого самочувствия мы рекомендуем немедленно обращаться в страховую компанию или к туроператору, гиду или на ресепшен отеля. Вам обязательно окажут всю необходимую помощь», - заключил руководитель пресс-службы РСТ.

До этого журналисты из турецкой газеты Milliyet сообщили, что на побережье Мраморного, Эгейского и Средиземного морей обнаружили ДНК таких бактерий, как Vibrio parahaemolyticus и Vibrio vulnificus. Бактерии Vibrio размножаются в горячей и соленой воде. При проглатывании загрязненной морской воды Vibrio cholerae может легко попасть в желудочно-кишечный тракт, что вызовет холеру, которая приводит к тяжелой диарее и обезвоживанию.

Кроме этого, особенно опасно, когда морская вода попадает в открытые раны. При контакте с кожей бактерия Vibrio vulnificus может вызвать смертельную инфекцию. Vibrio parahaemolyticus же может передаваться через моллюсков, также через сырые устрицы, она вызывает боль в животе, рвоту, диарею и лихорадку.

#вирусы #Турция #Средиземное море #РСТ #наш эксклюзив #бактерии
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