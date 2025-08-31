Из Польши выгнали 15 украинских преступников

Группу из 15 украинских граждан с судимостью выслали из Польши. Об этом сообщили в Государственном пограничном комитете страны.

«Пограничная служба выслала из Польши 15 граждан Украины, каждый из которых имеет несколько судимостей за преступления и проступки», - цитирует сообщение ведомства 360.ru.

Уточняется, что преступники угрожали безопасности и общественному порядку Польши. Представители правоохранительных органов задержали и принудительно доставили их к границе, где передали украинской стороне.

Задержанные были судимы за разбой, кражу, подделку документов, хранение наркотических и психотропных веществ, вождение в пьяном виде и организацию незаконной миграции. Всю группу внесли в список нежелательных лиц на 5-10 лет. Им запретили въезд в Польшу. При этом один из преступников уже находился в стоп-листе.

Ранее в Польше задержали украинца, угрожавшего устроить поджог из-за отмены социальных пособий для безработных мигрантов из Украины. Ему может грозить депортация.