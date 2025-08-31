МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Из Польши выгнали 15 украинских преступников

Среди них - люди, судимые за кражу, подделку документов и другие преступления.
Анастасия Бобылева 2025-08-31 03:56:59
© Фото: Павел Паламарчук, РИА Новости

Группу из 15 украинских граждан с судимостью выслали из Польши. Об этом сообщили в Государственном пограничном комитете страны.

«Пограничная служба выслала из Польши 15 граждан Украины, каждый из которых имеет несколько судимостей за преступления и проступки», - цитирует сообщение ведомства 360.ru.

Уточняется, что преступники угрожали безопасности и общественному порядку Польши. Представители правоохранительных органов задержали и принудительно доставили их к границе, где передали украинской стороне.

Задержанные были судимы за разбой, кражу, подделку документов, хранение наркотических и психотропных веществ, вождение в пьяном виде и организацию незаконной миграции. Всю группу внесли в список нежелательных лиц на 5-10 лет. Им запретили въезд в Польшу. При этом один из преступников уже находился в стоп-листе.

Ранее в Польше задержали украинца, угрожавшего устроить поджог из-за отмены социальных пособий для безработных мигрантов из Украины. Ему может грозить депортация.

#в стране и мире #Украина #Польша #преступники #депортация
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Панцирь». Работа в период СВО
2
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
3
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
4
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
5
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
6
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
7
Воентех
8
«Военная приемка» в Беларуси
9
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
10
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 