«Глубокая и неприятная»: Трамп показал видео с рабочими, оставившими трещину в Белом доме

Американский лидер уточнил, что в ходе проведения ремонтных работ появилась трещина длиной 23 метра.
Глеб Владовский 2025-08-31 03:06:22
© Фото: Truth Social / Donald J. Trump © Видео: Truth Social / Donald J. Trump

Проводившие ремонтные работы рабочие повредили каменную кладку Белого дома. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп.

«Три дня назад, любуясь каменной кладкой, я случайно заметил огромную трещину в известняке длиной более 25 ярдов (23 метра примерно - Прим. ред.). Она была глубокой и неприятной!» - цитирует его слова Life.

Американский лидер в соцсетях также опубликовал момент порчи кладки, зафиксированный камерой наблюдения. Уточняется, что инцидент произошел из-за того, что рабочие перевозили тяжелые элементы ландшафта на сломанной стальной тележке.

Трамп добавил, что для него качество выполняемой работы имеет важное значение. Поэтому повреждения будут компенсированы за счет подрядчика, которого больше не будут привлекать к работам.

Ранее сообщалось, что американский лидер поручил строить все новые федеральные здания в классическом стиле. По мнению президента, архитектура должна «чтить традиции, взращивать общественную гордость и гражданственность», а правительственные здания следует строить так, чтобы сразу было понятно, кто в них работает.

