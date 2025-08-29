МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Трамп приказал строить правительственные здания в классическом стиле

По мнению президента, архитектура должна «чтить традиции» и «взращивать гражданственность» в людях.
Анастасия Бобылева 2025-08-29 01:18:15
© Фото: Aaron Schwartz - Pool via CNP, Keystone Press Agency, Globallookpress

Американский президент Дональд Трамп постановил строить все новые федеральные здания в классическом стиле. Он подписал соответствующий указ, который опубликован на сайте Белого дома.

По мнению президента, архитектура должна «чтить традиции, взращивать общественную гордость и гражданственность», а правительственные здания следует строить так, чтобы сразу было понятно, кто в них работает.

Трамп напомнил, что отцы-основатели США - президент Джордж Вашингтон и госсекретарь Томас Джефферсон - лично курировали конкурсы на проектирование зданий Капитолия и Белого дома, которые в итоге построили по образцу классической греческой и римской архитектуры. Долгое время столица страны - Вашингтон - сохраняла классический облик, пока в 1960-х годах правительство не начало строить здания в стиле модернизма.

Нововведения касаются правительственных офисов, судов и других федеральных зданий. Под классическим стилем подразумеваются традиции не только античности и Возрождения, но и более поздних эпох. Трамп допускает также строительство в стилях бозар и ар-деко и подражание некоторым архитекторам XX века. При этом отвергаются те направления архитектуры, для которых характерны «фрагментация, беспорядок, прерывистость, искажение, перекошенная геометрия и видимость нестабильности».

#в стране и мире #сша #Дональд Трамп #архитектура #искусство
