Turkiye: США нужно разрешение Турции для прохода подлодок в Черное море

Соединенным Штатам потребуется разрешение у Турции для размещение атомных подводных лодок в Черном море, согласно конвенции Монтре. Об этом пишет турецкая проправительственная газета Türkiye со ссылкой на экспертов по международному праву.

«Если США хотят разместить ядерные подводные лодки в Черном море... они должны запросить разрешение у Турции в соответствии с конвенцией о проливах Монтре», - пишет издание.

По словам специалиста по международному праву Хаккы Хакана Эркинера, этот документ обеспечивает режим безопасности, который ограничивает въезд военных кораблей в Черное море, а также продолжительность их пребывания в регионе. Кроме того, конвенция не санкцонирует постоянное нахождение атомных субмарин в Черном море.

Так, Турция с начала спецоперации России на Украине воспользовалась полномочиями, данными ей конвенцией Монтре, и запретила проход военных кораблей через проливы. Турецкое оборонное ведомство не раз заявляло, что считает применение конвенции правильным решением, обеспечивающим стабильность в проливах.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что придвинул атомные подводные лодки ближе к Российской Федерации. Американский лидер пояснил, что таким образом хочет убедиться в достоверности слов Дмитрия Медведева.