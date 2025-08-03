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Turkiye: США нужно разрешение Турции для прохода подлодок в Черное море

Документ обеспечивает режим безопасности, ограничивающий въезд военных кораблей в Черное море, а также продолжительность их пребывания в регионе.
Игнат Далакян 2025-08-03 13:32:23
© Фото: Bryan Moffat, ZUMAPRESS.com, Global Look Press

Соединенным Штатам потребуется разрешение у Турции для размещение атомных подводных лодок в Черном море, согласно конвенции Монтре. Об этом пишет турецкая проправительственная газета Türkiye со ссылкой на экспертов по международному праву.

«Если США хотят разместить ядерные подводные лодки в Черном море... они должны запросить разрешение у Турции в соответствии с конвенцией о проливах Монтре», - пишет издание.

По словам специалиста по международному праву Хаккы Хакана Эркинера, этот документ обеспечивает режим безопасности, который ограничивает въезд военных кораблей в Черное море, а также продолжительность их пребывания в регионе. Кроме того, конвенция не санкцонирует постоянное нахождение атомных субмарин в Черном море.

Так, Турция с начала спецоперации России на Украине воспользовалась полномочиями, данными ей конвенцией Монтре, и запретила проход военных кораблей через проливы. Турецкое оборонное ведомство не раз заявляло, что считает применение конвенции правильным решением, обеспечивающим стабильность в проливах.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что придвинул атомные подводные лодки ближе к Российской Федерации. Американский лидер пояснил, что таким образом хочет убедиться в достоверности слов Дмитрия Медведева.

#в стране и мире #подлодки #сша #Турция #конвенция монтре
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