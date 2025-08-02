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Трамп заявил, что придвинул атомные подлодки ближе к России

Трамп ответил на вопрос, стали ли ближе к России американские подводные лодки.
Дарина Криц 2025-08-02 07:59:45
© Фото: US Navyvia Globallookpress.com

Общественная словесная перепалка в социальных сетях между Дмитрием Медведевым, заместителем председателем Совета безопасности РФ, и Дональдом Трампом, президентом США, вылилась в отданный американским лидером приказ о необходимости приблизить к России атомные подводные лодки.

По словам Трампа, у него «загораются глаза», когда он слышит о ядерном оружии или речь заходит о нем, и Медведеву «не следовало этого говорить».

В интервью ведущему программы Finnerty Робу Финнерти глава Белого дома признался, для чего отдал такой приказ.

«Что ж, бывший президент России, который сейчас возглавляет один из важнейших советов, Медведев, говорил очень плохие вещи, говоря о ядерном оружии. <...> Он и раньше говорил кое-что. Поэтому мы всегда должны быть готовы, и поэтому я отправил в регион две атомные подводные лодки. Я просто хочу убедиться, что его слова - всего лишь слова и ничего более», - приводит его слова 360.ru.

Напомним, зампред СБ РФ упомянул советский комплекс автоматического управления массированным ответным ядерным ударом, разработанным в период Холодной войны, так называемую «Мертвую руку».

#Россия #сша #ядерное оружие #Дональд Трамп #Дмитрий Медведев #атомные подводные лодки
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