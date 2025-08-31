Артиллеристы разнесли пункты управления БПЛА в Днепропетровской области

Российские артиллеристы уничтожили пункты управления беспилотниками украинских боевиков в Днепропетровской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Уточняется, что удары наносились в районе населенного пункта Ивановка.

«Артиллерийские расчеты группировки войск "Восток" нанесли удары по выявленным позициям противника. Осколочно-фугасными снарядами уничтожены пункты управления беспилотной авиацией ВСУ», - говорится в заявлении оборонного ведомства.

Ранее сообщалось, что расчет самоходной гаубицы «Мста-СМ2» 236-й гвардейской артиллерийской бригады 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки «Запад» уничтожил позиции ВСУ в лесополосе в зоне СВО.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.