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Спасательная группа на Ми-8 сопроводила экипажи армейской авиации

Поисково-спасательная группа сопровождает экипаж вертолета, чтобы при возникновении нештатной ситуации быстро прибыть на место происшествия и при необходимости оказать помочь.
2025-08-03 10:19:25
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Военнослужащие поисково-спасательной группы на вертолете Ми-8ПСГ Воздушно-космических сил сопроводили экипажи армейской авиации, выполняющие задачи. Минобороны РФ поделилось кадрами работы спасателей.

Каждый день поисково-спасательная группа сопровождает экипажи вертолетов Ка-52, Ми-28, Ми-35. В случае возникновения нештатной ситуации она быстро оказывается на месте происшествия, и военнослужащие могут оказать помощь, а также при необходимости переместить экипаж в пункт постоянной дислокации.

Поисково-спасательная группа включает в себя группу огневой поддержки и военнослужащего медицинского отделения.

Ранее экипаж Ка-52М уничтожил украинскую пехоту в зоне спецоперации. Авиационный удар нанесли в зоне ответственности группировки войск «Север».

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.

#вертолеты #Минобороны РФ #Ми-8
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