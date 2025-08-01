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Экипаж Ка-52М уничтожил украинскую пехоту в зоне спецоперации

Авиационный удар наносился в зоне ответственности группировки войск «Север».
2025-08-01 10:34:47
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России сообщает об уничтожении живой силы врага в зоне специальной военной операции. Это сделал экипаж армейской авиации на разведывательно-ударном вертолете Ка-52М. 

Уточняется, что удар наносился в зоне ответственности группировки войск «Север». Летчики применили авиационные ракеты. Они били по заранее разведанным целям. Успешность стрельбы подтвердил доклад передового авианаводчика.

Произведя пуски, экипаж выполнил противоракетный маневр. В процессе летчики отстрелили тепловые ловушки, которые не дают врагу поразить вертолет при помощи ПЗРК. 

Ранее сообщалось, что экипаж ударного вертолета Ми-28НМ сжег украинскую бронетехнику в зоне специальной военной операции. В тот раз летчики также применили авиационные ракеты. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#спецоперация #Ка-52М #армейская авиация #группировка "север"
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