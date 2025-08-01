Экипаж Ка-52М уничтожил украинскую пехоту в зоне спецоперации

Минобороны России сообщает об уничтожении живой силы врага в зоне специальной военной операции. Это сделал экипаж армейской авиации на разведывательно-ударном вертолете Ка-52М.

Уточняется, что удар наносился в зоне ответственности группировки войск «Север». Летчики применили авиационные ракеты. Они били по заранее разведанным целям. Успешность стрельбы подтвердил доклад передового авианаводчика.

Произведя пуски, экипаж выполнил противоракетный маневр. В процессе летчики отстрелили тепловые ловушки, которые не дают врагу поразить вертолет при помощи ПЗРК.

Ранее сообщалось, что экипаж ударного вертолета Ми-28НМ сжег украинскую бронетехнику в зоне специальной военной операции. В тот раз летчики также применили авиационные ракеты.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.