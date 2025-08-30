Давление и санкции: как страны ЕС «помогают» решить украинский конфликт

В Копенгагене состоялась встреча глав МИД и других представителей стран Евросоюза. Участники обсудили конфликт на Украине и возможные меры, которые может принять Европа, чтобы повлиять на ситуацию. Основные идеи все те же - усиление давления на Россию через санкции.

«Я думаю, что есть только один путь к миру, и пройти его можно, используя два инструмента. Первое - это увеличение поддержки украинских вооруженных сил. Второе - усиление санкций и давления на Россию», - считает министр обороны Швеции Пол Йонсон.

В сентябре глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен намерена принять 19-й пакет санкций, который будет направлен на энергетический и банковский сектора российской экономики. Дания предложила меры по снижению доходов Москвы от продажи нефти и газа, а также блокировку части операций с криптовалютой. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас пошла даже дальше: она призвала ввести вторичные санкции против стран, работающих с Россией.

В то же время издание Politico сообщает, что Еврокомиссия планирует направить 200 миллиардов евро замороженных российских активов на восстановление Украины после завершения конфликта. Варианты этой схемы в Копенгагене планируют обсудить завтра. У юристов уже есть конкретные предложения.

Ранее Кая Каллас заявила, что Евросоюз готов к полноценному отказу от российского газа. По ее словам, навсегда «перекрыть кран» с Россией смогут уже к началу 2028 года.