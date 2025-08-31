МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
В США зафиксировали землетрясение магнитудой 5,3

Очаг землетрясения находится на глубине шести километров. Информация о разрушениях и пострадавших не поступала.
Глеб Владовский 2025-08-31 02:23:49
© Фото: Muhammad Fauzy, ZUMAPRESS.com, Globallookpress

Землетрясение магнитудой 5,3 произошло на территории американского штата Невада. Об этом сообщил aif.ru со ссылкой на данные Геологической службы США (USGS).

«Подземные толчки произошли в 21:59 мск примерно в 95 километрах от города Элко, где проживает около 21 тысячи человек. Очаг землетрясения находился на глубине около шести километров», - говорится в материале.

Уточняется, что глубина, на которой зафиксировали очаг, относительно небольшая. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала. Экстренные службы наблюдают за обстановкой в регионе.

#в стране и мире #сша #землетрясение #Невада #подземные толчки
