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Два человека погибли в результате стрельбы у казино в США

Еще четверо госпитализированы с ранениями.
Константин Денисов 2025-07-28 22:08:59
© Фото: RenoPolice, X.com

Как минимум два человека погибли в результате стрельбы возле казино в США. Об этом сообщает CNN.

Инцидент произошел на территории комплекса Grand Sierra Resort в американском городе Рино, штат Невада. Обстоятельства случившегося пока неизвестны.

«Критический инцидент в Grand Sierra Resort and Casino. Пожалуйста, не приближайтесь к этой зоне. Подозреваемый задержан, угрозы обществу не представляет», - говорится в сообщении местной полиции.

Три человека пострадали, их уже госпитализировали в местные больницы.

Полицейским удалось задержать стрелка, который также пострадал и сейчас тоже находится под наблюдением врачей.

#в стране и мире #стрельба #сша #полиция #казино
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