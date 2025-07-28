Два человека погибли в результате стрельбы у казино в США

Как минимум два человека погибли в результате стрельбы возле казино в США. Об этом сообщает CNN.

Инцидент произошел на территории комплекса Grand Sierra Resort в американском городе Рино, штат Невада. Обстоятельства случившегося пока неизвестны.

«Критический инцидент в Grand Sierra Resort and Casino. Пожалуйста, не приближайтесь к этой зоне. Подозреваемый задержан, угрозы обществу не представляет», - говорится в сообщении местной полиции.

Три человека пострадали, их уже госпитализировали в местные больницы.

Полицейским удалось задержать стрелка, который также пострадал и сейчас тоже находится под наблюдением врачей.