Мерц заявил, что Германия спасла НАТО от распада

Германия в июне спасла НАТО от распада. Такую точку зрения в интервью телеканалу ZDF выразил канцлер ФРГ Фридрих Мерц.

По его словам, именно тогда им было принято решение о внесении изменений в Конституцию страны, позволяющих увеличить объем государственных заимствований на оборонные цели.

«По сути, мы смогли сохранить НАТО благодаря нашему решению. Если бы мы не изменили основной закон и не были бы готовы выделить 3,5% ВВП на оборону ФРГ и 1,5% на необходимую инфраструктуру, то НАТО, вероятно, распалась бы в тот день», - сказал Мерц.

Он признал, что во время своей предвыборной компании обещал не делать этого, однако обстоятельства, по его мнению, сильно изменились.

Ранее Мерц заявил, что Германия годами жила не по средствам.