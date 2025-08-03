Автобус с людьми упал в реку на Кубани

Автобус, в котором находились пассажиры, упал в реку в Краснодарском крае. Предположительно, в нем были 25 человек. Спасательная операция завершена, об этом сообщил местный оперштаб.

Уточняется, что инцидент произошел в селе Дефановка, когда транспорт ехал по улице Кольцевой, но в какой-то момент упал с моста в реку.

На помощь пассажирам поспешили сотрудники «Кубань-СПАС». Им удалось вызволить из воды всех 25 человек. К операции привлекли семь спасателей и две единицы техники.

В регионе действует штормовое предупреждение. В селе Агой начался смерч, он набрал такую силу, что поднял в воздух катамаран и бросил его на местном пляже.