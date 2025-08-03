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В краснодарском Агое смерч швырнул катамаран в людей

В краснодарском Агое разыгрался смерч, а в селах Туапсинского района несколько рек вышли из берегов.
Дарина Криц 2025-08-03 10:40:03
© Фото: my_agoi, Telegram © Видео: my_agoi, Telegram

В Краснодарском крае не на шутку разыгралась непогода. В одних районах реки вышли из берегов, одна даже смыла мост, а на побережье Агоя образовался смерч. Воздушные потоки начали сметать все, что попадалось на их пути.

Так, в воздушную воронку закрутило бунгало и даже целый катамаран. Наигравшись плавучим средством, смерч швырнул его на людей, скопившихся на пляже и с ужасом наблюдавших за летающими в воздухе предметами. По счастливой случайности судно приземлилось на металлический козырек одной из палаток.

В то же время в Новомихайловке, Ольгинке и Тенгинке с Дефановкой улицы оказались полностью затопленными. Местные жители и туристы - по колено в воде, кто-то отчаянно пытается спасти свои машины.

#Краснодарский край #Смерч #Кубань #Непогода #катамаран
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