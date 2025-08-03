Российская артиллерия уничтожила несколько опорных пунктов ВСУ в Днепропетровской области. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Боевые действия развернулись возле населенного пункта Великомихайловка. Бойцы ВС РФ нанесли прицельный огонь по огневым точкам, наблюдательным постам и укрытиям киевских боевиков.

В результате все цели были успешно поражены, противник понес значительные потери.

Ранее сообщалось о том, что ВС РФ преодолели канал «Северский Донец - Донбасс» под прикрытием тумана.

Материалы подготовили Константин Денисов и Николай Баранов.