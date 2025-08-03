МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Артиллеристы ВС РФ уничтожили опорники ВСУ в Днепропетровской области

В составе российской армии постарались бойцы группировки «Восток».
2025-08-03 06:42:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Российская артиллерия уничтожила несколько опорных пунктов ВСУ в Днепропетровской области. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Боевые действия развернулись возле населенного пункта Великомихайловка. Бойцы ВС РФ нанесли прицельный огонь по огневым точкам, наблюдательным постам и укрытиям киевских боевиков.

В результате все цели были успешно поражены, противник понес значительные потери.

Ранее сообщалось о том, что ВС РФ преодолели канал «Северский Донец - Донбасс» под прикрытием тумана.

Материалы подготовили Константин Денисов и Николай Баранов.

#ВС РФ #ВСУ #Днепропетровская область
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
2
Воентех
3
«Военная приемка» в Беларуси
4
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
5
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
6
Инженеры водной стихии
7
Рота БМПТ. Терминатор в бою
8
Патрон против дрона
9
БАРС. Добровольцы. Часть 2-я
10
СВО и ВОВ. Тыл для Победы
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 