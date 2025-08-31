Путин поздравил Жапарова с Днем независимости Киргизии

Президент России Владимир Путин поздравил своего киргизского коллегу Садыра Жапарова с Днем независимости страны.

«Уважаемый Садыр Нургожоевич, примите сердечные поздравления по случаю национального праздника — Дня независимости Киргизской Республики», - говорится в телеграмме, текст которой опубликован на сайте Кремля.

Также Путин отметил постоянное укрепление связей двух стран в самых различных сферах.

По словам российского лидера, отношения двух государств будут становиться только лучше.

Сейчас Путин находится в Китае, где принимает участие в саммите ШОС.