Путин поздравил Жапарова с Днем независимости Киргизии

В эти дни российский лидер принимает участие в саммите ШОС.
Константин Денисов 2025-08-31 20:15:17
© Фото: Pavel Byrkin, Kremlin Pool, Globallookpress

Президент России Владимир Путин поздравил своего киргизского коллегу Садыра Жапарова с Днем независимости страны.

«Уважаемый Садыр Нургожоевич, примите сердечные поздравления по случаю национального праздника — Дня независимости Киргизской Республики», - говорится в телеграмме, текст которой опубликован на сайте Кремля.

Также Путин отметил постоянное укрепление связей двух стран в самых различных сферах.

По словам российского лидера, отношения двух государств будут становиться только лучше.

Сейчас Путин находится в Китае, где принимает участие в саммите ШОС.

