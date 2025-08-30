МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Al Jazeera: 19 человек погибли при обстреле Израилем жилого дома в Газе

Среди жертв израильского обстрела - шестеро детей.
Константин Денисов 2025-08-30 21:52:59
© Фото: Omar Ashtawy, Keystone Press Agency, Globallookpress

Не менее 19 человек погибли в результате обстрела Израилем жилого дома в секторе Газа. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera.

«Погибли 19 человек, в том числе шесть детей, в результате израильской бомбардировки западной части города Газа, в результате которой были атакованы здание в районе Аль-Римал, пекарня и палатка для перемещенных лиц в районе Ан-Наср», - говорится в сообщении.

Также 30 августа ЦАХАЛ объявила о ликвидации Мухаммеда Абд аль-Азиза Абу Зубайды, возглавлявшего палестинскую ячейку террористической группировки ИГ* в секторе Газа.

Ранее Al Jazeera сообщал о том, что танки ЦАХАЛ заняли район Сабра города Газа.

18 августа Катар и Египет передали ХАМАС новое предложение по Газе.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) - международная террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.

#в стране и мире #Израиль #сектор Газа #ЦАХАЛ
