МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Госдуме напомнили, какие подарки запрещено дарить учителям

В понедельник, 1 сентября начнется новый учебный год.
Константин Денисов 2025-08-31 19:20:51
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК Звезда

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая в канун начала нового учебного года напомнила родителям, какие подарки запрещено дарить учителям.

«В Гражданском кодексе, в статье 575, написано, что сотрудникам образовательных организаций можно дарить подарки стоимостью до 3 тыс. рублей», - приводит ее слова ТАСС.

В этом диапазоне можно рассматривать любые покупки для педагогов, начиная от цветов и заканчивая полезными или любимыми для него вещами.

Буцкая порекомендовала сохранять чеки во избежание возможных недоразумений.

Ранее эксперт накануне 1 сентября посоветовал родителям провести с детьми профилактические беседы о возможных уловках мошенников.

#в стране и мире #школа #Госдума России #1 сентября #учителя #подарки
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Панцирь». Работа в период СВО
2
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
3
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
4
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
5
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
6
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
7
Воентех
8
«Военная приемка» в Беларуси
9
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
10
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 