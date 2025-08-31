В Госдуме напомнили, какие подарки запрещено дарить учителям

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая в канун начала нового учебного года напомнила родителям, какие подарки запрещено дарить учителям.

«В Гражданском кодексе, в статье 575, написано, что сотрудникам образовательных организаций можно дарить подарки стоимостью до 3 тыс. рублей», - приводит ее слова ТАСС.

В этом диапазоне можно рассматривать любые покупки для педагогов, начиная от цветов и заканчивая полезными или любимыми для него вещами.

Буцкая порекомендовала сохранять чеки во избежание возможных недоразумений.

Ранее эксперт накануне 1 сентября посоветовал родителям провести с детьми профилактические беседы о возможных уловках мошенников.