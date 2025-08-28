МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Россиянам перечислили уловки аферистов перед 1 сентября

В частности, мошенники прикрываются организаторами сборов на нужды учеников перед началом учебного года.
Игнат Далакян 2025-08-28 10:45:37
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Эксперт «Мошеловки» Алла Храпунова в беседе со «Звездой» предупредила россиян о высокой активности мошенников перед началом учебного года.

«Перед первым сентября самое простое - это начинается сбор всевозможных финансовых средств на учебники, цветы и так далее. Это такой многолетний обман, и там мошенники прикрываются организаторами этих сборов и собирают суммы не очень большие по размеру, но тем не менее такое встречается каждый год», - рассказала она.

По словам Храпуновой, учитывая тот факт, что цифровизация вошла в школьную сферу, дневники и общение с преподавателями переводится в электронный формат, то злоумышленники пытаются обмануть как родителей, так и самих школьников. В связи с этим, эксперты прогнозируют и DDоS-атаки.

«Если DDоS-атака идет на телефон - не реагировать, отключить его от интернета, поставить в режим полета и поддержать его некоторое время - час-полтора - в таком режиме, и тогда DDоS -атака будет безуспешной», - посоветовала специалист.

Кроме того, может произойти взлом аккаунтов Госуслуг, если перейти по вредоносной ссылке или же, например, говорят, что нужно обновить данные и для этого надо сообщить код из смски.

«Бывают такие ситуации, когда у детишек выманивают код от Госуслуг, и на самом деле никакие действия с этим кодом и не делают. Но мошенники начинают звонить ребенку и пугать его. Говорить, что так как вы сообщили код из СМС, то мы уже взломали Госуслуги родителей, банковское приложение. Ребенка это запугивает. И он дальше по указке мошенников начинает совершать уже свои действия: его заставляют взять телефон родителей, его заставляют, угрожая или запугивая, зайти в банковское приложение и всевозможные действия сделать», - объяснила эксперт.

Она посоветовала быть внимательными к детям: предупредить, что код из СМС нельзя никому сообщать, но если вдруг что-то случилось, первую очередь ребенок должен прийти к родителям и рассказать об этой истории.

Ранее в МВД узнали о новой схеме мошенничества под предлогом проверки терминала. В ведомстве отметили, что жертвами становятся владельцы торговых точек.

#студенты #дети #ученики #Мошенники #наш эксклюзив #госуслуги #начало учебного года
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
2
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
3
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
4
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
5
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
6
Воентех
7
«Военная приемка» в Беларуси
8
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
9
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
10
Инженеры водной стихии
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 