Россиянам перечислили уловки аферистов перед 1 сентября

Эксперт «Мошеловки» Алла Храпунова в беседе со «Звездой» предупредила россиян о высокой активности мошенников перед началом учебного года.

«Перед первым сентября самое простое - это начинается сбор всевозможных финансовых средств на учебники, цветы и так далее. Это такой многолетний обман, и там мошенники прикрываются организаторами этих сборов и собирают суммы не очень большие по размеру, но тем не менее такое встречается каждый год», - рассказала она.

По словам Храпуновой, учитывая тот факт, что цифровизация вошла в школьную сферу, дневники и общение с преподавателями переводится в электронный формат, то злоумышленники пытаются обмануть как родителей, так и самих школьников. В связи с этим, эксперты прогнозируют и DDоS-атаки.

«Если DDоS-атака идет на телефон - не реагировать, отключить его от интернета, поставить в режим полета и поддержать его некоторое время - час-полтора - в таком режиме, и тогда DDоS -атака будет безуспешной», - посоветовала специалист.

Кроме того, может произойти взлом аккаунтов Госуслуг, если перейти по вредоносной ссылке или же, например, говорят, что нужно обновить данные и для этого надо сообщить код из смски.

«Бывают такие ситуации, когда у детишек выманивают код от Госуслуг, и на самом деле никакие действия с этим кодом и не делают. Но мошенники начинают звонить ребенку и пугать его. Говорить, что так как вы сообщили код из СМС, то мы уже взломали Госуслуги родителей, банковское приложение. Ребенка это запугивает. И он дальше по указке мошенников начинает совершать уже свои действия: его заставляют взять телефон родителей, его заставляют, угрожая или запугивая, зайти в банковское приложение и всевозможные действия сделать», - объяснила эксперт.

Она посоветовала быть внимательными к детям: предупредить, что код из СМС нельзя никому сообщать, но если вдруг что-то случилось, первую очередь ребенок должен прийти к родителям и рассказать об этой истории.

