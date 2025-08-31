В Москве не будет осадков в первую неделю нового учебного года

Погода в Москве обойдется без осадков в первую неделю нового учебного года. Об этом в беседе с телеканалом «Звезда» рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

По его словам, 1 сентября в столице будет почти так же жарко, как в эти выходные, однако затем с каждым днем будет становится прохладнее. При этом в городе не будет наблюдаться условий для осадков.

«Это предопределяет нисходящее движение воздуха по вертикали, то есть воздух перемещается сверху вниз. Естественно, при этом разгоняются все облака, которые формировались в нижней тропосфере, поэтому такое ясное небо», - сказал Вильфанд.

Он добавил, что температура воздуха будет постепенно снижаться, но к концу недели все равно составит комфортные +18 градусов.

Ночи на предстоящей неделе также будут теплыми - столбик термометра будет колебаться в диапазоне от +11 до +15 градусов.

Ранее Вильфанд уже обещал, что первые дни осени в Москве будут теплыми.