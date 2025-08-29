Вильфанд сообщил, что первые дни осени в Москве будут теплыми

Начиная с сегодняшнего дня в Московском регионе станет гораздо теплее, а в выходные можно будет насладиться солнцем и даже позагорать. Об изменениях в атмосфере сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

«К пятнице погода начнет меняться, циркуляция будет существенно изменяться. Ну, москвичи уже привыкли к довольно-таки прохладной погоде, которая превалировала во второй половине августа, в частности, на этой неделе», - рассказал Вильфанд в комментарии «Звезде».

По его словам, температура была ниже климатической нормы примерно на 3-4 градуса. Но уже в пятницу, 29 августа, воздушные массы начнут перемещаться с юга, и с утра около Москвы образуется теплый атмосферный фронт, пройдут небольшие осадки.

«И температура начнет постепенно повышаться... Температура будет около 20 градусов и даже выше. И наконец-то в пятницу температурный фон будет соответствовать тем климатическим значениям, которые характерны для конца августа», - пояснил метеоролог.

По данным Вильфанда, к субботе температура поднимется до 28 градусов, а в воскресенье будет уже 29 градусов выше нуля. Ночами тоже будет тепло - 15-17 градусов. Но на этом тепло не закончится, ожидается, что первые два дня осени также подарят жителям и гостям столицы возможность насладиться солнцем, ожидается до +26 градусов и погода без осадков.