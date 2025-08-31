МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Путина встретили «Калинкой-Малинкой» на саммите ШОС в Китае

Российский лидер примет участие в мероприятии.
Константин Денисов 2025-08-31 15:06:12
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Президента России Владимира Путина в международном центре "Мэйцзян" в Китае встречали «Калинкой-Малинкой». Композиция играла, когда российский лидер прибыл на встречу с председатель КНР Си Цзиньпином.

Музыка сопровождала Путина, когда он прошествовал по красной ковровой дорожке, чтобы поприветствовать китайского лидера.

Также президента России встречала супруга Си Цзиньпина.

Напомним, с 31 августа по 1 сентября в городе Тяньцзинь пройдет саммит ШОС. Его посетят лидеры свыше двух десятков стран и руководители десяти международных организаций.

Как заявил министр иностранных дел Китая Ван И, высокопоставленные дипломаты стран-членов организации условились активнее заниматься укреплением безопасности и добрососедских отношений внутри объединения.

#Китай #Саммит #Владимир Путин #Си Цзиньпин #шос
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Панцирь». Работа в период СВО
2
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
3
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
4
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
5
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
6
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
7
Воентех
8
«Военная приемка» в Беларуси
9
Повелители термитных и термобарических боеприпасов
10
«Военная приемка» в Бразилии. Карнавал вооружений
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 