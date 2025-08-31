Путина встретили «Калинкой-Малинкой» на саммите ШОС в Китае

Президента России Владимира Путина в международном центре "Мэйцзян" в Китае встречали «Калинкой-Малинкой». Композиция играла, когда российский лидер прибыл на встречу с председатель КНР Си Цзиньпином.

Музыка сопровождала Путина, когда он прошествовал по красной ковровой дорожке, чтобы поприветствовать китайского лидера.

Также президента России встречала супруга Си Цзиньпина.

Напомним, с 31 августа по 1 сентября в городе Тяньцзинь пройдет саммит ШОС. Его посетят лидеры свыше двух десятков стран и руководители десяти международных организаций.

Как заявил министр иностранных дел Китая Ван И, высокопоставленные дипломаты стран-членов организации условились активнее заниматься укреплением безопасности и добрососедских отношений внутри объединения.