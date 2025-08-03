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Сибирячка узнала о московском наследстве спустя 50 лет после курортного романа

Курортный роман не перерос в семью, но обернулся наследством, за которое жительница Новосибирска судится с московскими властями.
Дарина Криц 2025-08-03 11:11:50
© Фото: Frank Molterdpa Global Look Press\McPHOTO BBO via www.imago-imag Global Look Press

Жительница Сибири неожиданно стала обладательницей большого московского наследства, получить которое, однако, не может вот уже несколько лет. Дело в том, что проживающая в Новосибирске Татьяна узнала о нем слишком поздно и не вступила в права. Согласно закону, имущество, а это квартира в Москве, загородный дом с участком и денежные средства на счетах перешли московскому ДГИ (Департаменту городского имущества).

По информации телеграм-канала Baza, наследство сибирячке оставил москвич Александр, с которым она познакомилась 50 лет назад, отдыхая на курорте. Отношения не сложились, так как против них оказались родители. Влюбленным пришлось расстаться, а затем Татьяна обзавелась собственным семейством и детьми.

Александр же помнил ее всю жизнь, и в 2013 году решил оформить на новосибирку завещание, а в 2020-м скончался. С удивлением узнав о поступке мужчины, Татьяна обратилась в суд, который встал на сторону муниципальных властей. Но она не отчаялась и дошла до Верховного суда РФ, высшей инстанции, постановившей пересмотреть дело.

Ранее сообщалось, что 40-летний миллиардер и создатель «ВКонтакте» и Telegram Павел Дуров составил завещание, согласно которому дети смогут получить его не ранее чем через 30 лет. Он хочет, чтобы те научились жить самостоятельно и не зависели от банковского счета.

#Москва #Верховный суд #Новосибирск #наследство #Департамент городского имущества #Курортный роман
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