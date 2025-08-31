Каллас призналась, что у ЕС не хватает средств для финансирования Киева

Глава европейской дипломатии Кая Каллас признала отсутствие денег на помощь Украине у Евросоюза. Об этом она сказала на пресс-конференции по итогам неформальной встречи глав МИД ЕС.

«Да, это правда, что многие министры подчеркивали сегодня, что мы испытываем колоссальный недостаток средств для финансирования Украины. Но надо также видеть четкую политическую реальность: Бельгия и ряд других стран ЕС не хотят обсуждать немедленную конфискацию активов», - цитирует Каллас ТАСС.

На встрече глав МИД ЕС обсуждался вопрос конфискации замороженных российских активов с целью направить их на помощь Украине, однако, как подчеркнула глава европейской дипломатии, для этого нужно согласие всех стран Евросоюза. Некоторые государства обеспокоены рисками и потому не намерены даже говорить на эту тему. Например, опасения Бельгии связаны с тем, что Россия в ответ на конфискацию средств может инициировать серию ответных судебных исков в странах, неподконтрольных Западу.

Ранее Венгрия подала в суд на Совет ЕС из-за использования замороженных активов России для помощи Украине. Иск подан и против Европейского фонда мира, потому что Евросоюз использовал российские активы через него.