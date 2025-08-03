«Теплая, но дождливая»: метеоролог о погоде в Москве на следующей неделе

Следующая неделя для москвичей и жителей области начнется с ненастной погоды, потому что ее будет определять южный циклон. Об этом рассказала главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.

«Пройдут дожди, местами это могут быть сильные ливни. За сутки может выпасть более 30 мм осадков. Я не говорю, что это в Москве, но по региону, в частности. Но Москву, скорее всего, это ненастье тоже заденет, потому что центр циклона намерен обосноваться над столицей.», - сказала специалист.

В понедельник при прохождении атмосферных фронтов этого циклона местами будут и грозы, существует вероятность выпадения града. При грозе порывы ветра будут достигать 12-17 м/с.

«Предстоящая ночь в Москве будет довольно теплой - 17-19 градусов. Завтра дневная температура в городе - 23-25 градусов, по региону - 21-26. В ночь на вторник вот эта вот ненастная погода у нас сохранится. Также дождь местами сильный с грозой. При грозе порывы - 12-15 м/c. Мы будем находиться как бы почти в тыловой части, потому что ветер у нас уже будет меняться на северо-восточный. Ночь останется за счет облачности теплой - 17-19 градусов, дневная температура - 24-26», - поделилась Позднякова.

Начиная со среды, погода в ночные часы будет сохраняться практически одинаковой. Местами будут сохраняться небольшие кратковременные дожди.

«А вот днем кратковременные дожди, как говорится, локального характера по интенсивности от небольших до умеренных», - сказала специалист.

Преобладающие температуры в ночные часы - 12-17 градусов, дневная температура - 22-27 градусов. Температура воздуха останется выше климатической нормы примерно на 3 градуса, отметила метеоролог.

«За эту неделю у нас может выпасть значительно больше, чем половина месячной нормы количества осадков. То есть погода теплая, но сырая, дождливая», - подытожила Позднякова.

Ранее о кратковременных ливнях в столице, которые пришли на смену жаре, говорил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. К Москве приблизился холодный атмосферный фронт.