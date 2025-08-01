Тишковец сообщил, что в Москве станет свежо и туманно

После многодневной жары на Москву опускается прохлада. Это связано с приближением к столице холодного атмосферного фронта. Жара идет на спад, пройдут кратковременные ливни. С погодными изменениями ознакомился собеседник «Звезды» Евгений Тишковец, ведущий специалист центра погоды «Фобос».

«Сегодня погода в Москве будет обусловлена прохождением атмосферного фронта. Облачно с прояснениями, кратковременный ливень интенсивностью до 10 миллиметров, гроза, восточный ветер со скоростью 4-9 метров в секунду. Дневная температура воздуха немного понизится, составит +25...+28», - сообщил метеоролог.

При том уже в субботу, 2 августа, станет заметно свежо, также ожидаются ливни и грозы. Ночью температура воздуха опустится до 16-19 градусов выше нуля, а в дневное время составит 21-24 градуса тепла. По словам Тишковца, это соответствует норме.

«В воскресенье инициативу перехватит антициклон, благодаря чему выходной будет по-летнему малооблачным и комфортным, без осадков. В сумерках и под утро - очаги туманов и 14-17 градусов тепла на термометрах», - добавил он.

Во второй половине дня воскресенья, 3 августа, потеплеет до +25...+28. Следующая рабочая неделя будет такой же.

Прежде глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов указал, что к выходным жителям и гостям столицы России стоит готовиться к грозовым дождям.